T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
15-04-2026 00.00
26/11/2024
Sayı : 2024/1528 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenilen 27640722178 TC Kimlik numaralı Süleyman Ata isimli şahsın 2019 yılından buyana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde SÜLEYMAN ATA 'yı tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
