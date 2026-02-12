T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

1- AHMED LEBBEN - 99014340998

2- DUHA LEBBEN - 99362351738

Davacı HİND LEBBEN ile davalılar AHMED LEBBEN, DUHA LEBBEN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile davalıların müşterek çocukları ile aynı evde yaşadığını ve onların tüm bakım ve gözetimini bizzat yaptığını, davalıların birkaç yıl önce çocukları bırakarak Suriyeye gittiğini, velayet hakkı sahibi olan anne ve baba çocukların bakımını, çocukların gözetim yükümlülüğünü ihmal ettiğini, anne ve baba çocuklarının herhangi bir ihtiyacını da karşılamadığını, müşterek çocukların eğitim hayatında ve alması gereken sağlık hizmetlerinde engel çıktığını, müvekkilinin herhangi bir SGK kaydı bulunmadığını, bahse konu dosyada taraflarına Gaziantep Barosu tarafından adli yardım görevlendirmesi kapsamında atandığını ve 60. Yıl Mahallesi muhtarlığından alınan fakirlik belgesini de ekte sunduklarını beyan ederek adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini, müvekkilinin çocuklara vasi olarak atanmasını, yargılama harç ve giderler ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı AHMED LEBBEN-99014340998 Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Davalı DUHA LEBBEN-99362351738 Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128 md. gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşma tarihinin 16/04/2026 günü saat: 09:15'te olduğu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.