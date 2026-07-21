T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı HİND LEBBEN ile davalılar AHMED LEBBEN, DUHA LEBBEN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Davalılar AHMED LEBBEN, DUHA LEBBEN, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu davalılara tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE;

01/01/2012 doğumlu, Ahmed ve Duha'dan olma, 99227305838 yabancı kimlik numaralı, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Abdullaziz Lebben'in, 01/01/2010 doğumlu Ahmed ve Duha'dan olma, 99872312922 yabancı kimlik numaralı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Gardinye Lebben'in ve 01/01/2008 doğumlu, Ahmed ve Duha'dan olma, 99575322518 yabancı kimlik numaralı, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Malik Lebben'in velayetlerinin davalı baba 01/01/1971 doğumlu, Mahmud ve Suphiye oğlu, 99014340998 yabancı kimlik numaralı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Ahmed Lebben ve davalı anne 01/01/1974 doğumlu Veli ve Samiye kızı, 99362351738 yabancı kimlik numaralı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Duha Lebben üzerindenki olan velayetlerinin bu çocuklara mahsus olmak üzere KALDIRILMASINA,

2- Velayeti anne ve baba üzerinden kaldırılan çocuklar ile anne ve baba arasında her ayın 2. ve 4. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:00 ile Pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların ikinci günü saat 09:00 dan saat 17:00 a kadar, babalar gününde saat 09:00' dan saat 17:00' a kadar, her yıl yarıyıl tatilinin ilk haftası Pazartesi günü saat 09:00 ile Pazar günü saat 10:00 arasında bir hafta süre ile her yıl yaz tatilinde Temmuz ayının 1.günü saat 09:00 ile 16 Temmuz günü saat 09:00 arasında 15 gün süre ile annenin çocukları yanına almak suretiyle şahsi münasebet tesisine, bu yüzden doğacak masrafların baba tarafından karşılanmasına, şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,

3- Karar kesinleştiğinde küçükler Abdullaziz Lebben, Gardinye Lebben ve Malik Lebben'e vasi ataması için Gaziantep Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

4- Tercüman için 2.000,00 TL ücret takdirine, masrafın suçüstü ödeneğinden karşılanmasına,

5- Davanın adli yardım talepli açıldığı ve davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, 492 sayılı Harçlar kanununa göre alınması gerekli 732,00 TL peşin harç ve 615,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 1.347,40 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5- Davanın adli yardım talepli açıldığı ve davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, suç üstü ödeneğinden karşılanan 4 adet tebligat ücreti olan 1.060,00 TL, 4 adet elektronik tebligat ücreti olan 60,00 TL, davalılar hakkında ilanen tebligat düzenlenebilmesi için yazılan 32.822,40 TL sarf ücreti, Arapça Tercüman ücreti için yazılan 2.000,00 TL olmak üzere toplam 35.942,40 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA

6- Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7- Davacı, davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak alınarak, davacıya verilmesine,

8- HMK'nın 333.maddesi ve HMKY'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

9- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile İKİ HAFTALIK süre içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, Diğerlerinin yokluğunda, davacı, davacı vekili ve kayyımın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/04/2026 tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.