T.C. GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2019/275 Esas dosyasında, Davacı Hadice Koçoğlu, Kadir Koçoğlu, Mehmet Koçoğlu, Davalılar, Abdullah Yümüç ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)davasının açık yargılamasında, davalı Abdullah Yümüç'ün adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, bilirkişi raporlarının ve duruşma zaptının ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup duruşması 29/01/2026 günü saat 09:45'e bırakılmıştır. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ve tanık dahil tüm delillerinizi sunmanız, sunulmadığı takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı, ayrıca duruşmaya gelmediğiniz, gelip takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, HMK240.m.uyarınca tanık listelerini vermenize, kesin süre içinde bu hususların bildirilmediğinde HMK139/1-ç m. uyarınca delillerin dayanılmasından vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği ihtar ve ilan olunur.21.11.2025