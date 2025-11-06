T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15700 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, K.Kızılhisar Mahalle, 984 Ada, 1 Parsel, C Blok, 1 kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm deki taşınmaz konum olarak, K.Kızılhisar bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge konut tarzı binalann olduğu ve yüksek katlı yapıların bulunduğu bir bölgedir. Yapı çok bloklu bir sitede yer almakta olup Onkoloji Hastanesi' ne yakın bir konumda yer almaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Belediye ve diğer resmi kurum hizmetlerir den faydalanmaktadır. Yapılan ölçüm ve incelemede taşınmaz 3+1 şeklinde yaklaşık l80,00 m² büyüklüğiinde olduğu; yaklaşık 8-9 yıllık bir binada yer aldığı, binanın l3 katlı olduğu ve asansör bulunduğu, her katta 4 daire bulunduğu; mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Beştepe Mahallesi Derindere Caddesi No:1 Şahinbey/Gaziantep

Yüzölçümü: 16.554,41 m²

Arsa Payı: 145/32718

İmar Durumu: Taşınmaz belediye sınırları içerisinde ve mar planı içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti: 3.060.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: AT Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları içerisinde kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, K.Kızılhisar Mahalle, 911 Ada, 1 Parsel, C Blok, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm deki taşınmaz konum olarak, K.Kızılhisar bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge konut tarzı binaların olduğu ve yüksek katlı yapıların bulunduğu bir bölgedir. Yapı çok bloklu bir sitede yer almakta olup Şahintepe İlkokuluna yakın bir konumda yer almaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Belediye ve diğer resmi kurum hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kayıtlarında az hasarlı olarak gösterilmiştir. Yapılan ölçüm ve incelemede taşınmaz 3+1 şeklinde yaklaşık 180,00 m2 büyüklüğünde olduğu; yaklaşık 10-12 yıllık bir binada yer aldığı, binanın 6 katlı olduğu ve asansör bulunduğu, her katta 4 daire bulunduğu; mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi: Şahintepe Mahallesi, 102293 Sokak, No:1. Sahinbey/Gaziantep

Yüzölçümü: 2.178,43 m²

Arsa Payı: 161/4670

İmar Durumu: Belediye sınırları içerisinde ve imar planı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti: 2.880.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 14:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.