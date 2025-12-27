T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24020 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, KAZIKLI Mahalle/Köy, Cin Yusuf Mevkii, 1201 Parseldeki taşınmazın BORÇLUNUN 2/3 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR. Taşınmaz 1.sınıf tarla arazisidir. Taşınmaz üzerinde yapı ve ağaç yoktur. Taşınmaz düz, taşsız, susuz ve tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Bölge ekolojisinde ve şartlarında her türlü ürün yetişir. Bu taşınmaz doğudan KİLİS-GAZİANTEP devlet asfalt yoluna cephelidir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği Net gelir ve mevkisin de bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede taşınmazın m² fiyatı 500 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Kazıklı Mahallesi Şahinbey/Gaziantep Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 18.387 m²

Kıymeti : 6.129.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlı, Toprak Tarım Reformu şerhi, Polatbey Ovası koruma alanındadır. 2942 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince kamulaştırılacaktır şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:09

25/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.