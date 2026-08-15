T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK, m. 206 ve 207 maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek-4 Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yoluyla ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına dair itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine İİK, m. 235 hükmü gereğince yapılması gerekir. İİK, m. 232, 234 ve 235 gereğince ilanen tebliğ olunur. 13/08/2026