T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11850 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, KAHVELİ PINAR Mahalle/Köy, 6292 Ada, 7 Parsel, A Blok, 1.Kısım 2. kat, 13 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Meskenin olduğu bina 3 Bodrum +Zemin + 7 normal kat olmak üzere toplam 11 katlı betonarme yapıdır. Binanın giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Mesken taşınmaz yerinde 2. Kat konumludur. Belediye onaylı mimari projesinde mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo/Lv-wc, kiler, antre ve balkon bölümlüdür. Genel olarak iyi/orta denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada asansör mevcuttur. Yerinde ve onaylı mimari projesi üzerinden yapılan ölçümde konu meskenin yaklaşık 110,98 m² net kullanım alanlı olduğu görülmüştür. mevcut yapı durumu ve kondisyonu göz önüne alındığında yaklaşık %1 yapı yıpranma payı ön görülmüştür.

Adresi : Ertuğrulgazi, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bul, 63 ABlok, D. No:13 Şahinbey / GAziantep

Yüzölçümü : 8.425,55 m2

Arsa Payı : 645823/67404400

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Kaks: 1.50 Yençok: 8 Katlı Konut Yapı Adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 6.054.414,99 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, KAHVELİ PINAR Mahalle/Köy, 6292 Ada, 7 Parsel, C Blok, 1.Kısım 1. kat, 8 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Meskenin olduğu bina 3 Bodrum +Zemin + 7 normal kat olmak üzere toplam 11 katlı betonarme yapıdır. Binanın giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Mesken taşınmaz yerinde 1. Kat konumludur. Belediye onaylı mimari projesinde ve yerinde görüldüğü üzere rapor konusu mesken 3 oda, 1 salon , mutfak, banyo/Lv-wc, kiler, antre ve balkon bölümlüdür. Meskenin iç kısımlarında odalarda tabanlar Laminat parke, mutfak, hol, antre ve ıslak hacimlerde seramiktir, ıslak hacimler hariç tüm duvarlar duvar kağıdı olup banyo, mutfak ve lv-wc, komple seramiktir, mutfakta da tezgah arası dekoratif fayanstır. Mutfakta suni granit tezgah ile dolaplar montelidir, banyoda lavabo ve duş kabini mevcuttur. Mesken girişi çelik doğrama kapı olup, mesken içerisindeki kapılar Amerikan panel doğramadır. Tüm pencereler pvc çift camdır. Meskende bireysel doğal gaz tesisatı mevcut olup kombi monteli vaziyettedir. Genel olarak iyi/orta denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada asansör mevcuttur. Yerinde ve onaylı mimari projesi üzerinden yapılan ölçümde konu meskenin yaklaşık 110,98 m² net kullanım alanlı olduğu görülmüştür. Söz konusu meskenin bulunduğu bina 1 yıllıktır, mevcut yapı durumu ve kondisyonu göz önüne alındığında yaklaşık %1 yapı yıpranma payı ön görülmüştür.

Adresi : Ertuğrulgazi, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bul, 63 C Blok, D. No:8 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 8.425,55 m2

Arsa Payı : 645823/67404400

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Kaks: 1.50 Yençok: 8 Katlı Konut Yapı Adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 6.054.414,99 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, UMUT Mahalle/Köy, Göllüce Mevkii, 2954 Ada, 1 Parsel, Zemin -1 Kat. 8 Nolu Bağımsız Bölümdeki imalathane vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. İmalathanenin olduğu bina Zemin + 1 normal kat olmak üzere toplam 2 katlı betonarme yapıdır. Dükkanın giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Zemin katın giriş bölümü ve ofis bölümü, 1. Katın tamamının açık imalathane olarak dizayn edilmiştir. İmalathanenin tamamının zemini karo kaplamadır. Taşınmaz üzerindeki yapı 85 m² dir. Bina yaklaşık 20-25 yıllık olup ısınması elektrik sistemidir.

Adresi : Sanayi Mah. 60177 Nolu Cadde No:8 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 2.059,72 m2

Arsa Payı : 1/20

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 8,50 m Küçük Sanayi Alanı'na gelmektedir.

Kıymeti : 3.571.122,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 13:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, KARATAŞ Mahalle/Köy, 6705 Ada, 3 Parsel, C2 -13 Blok, 6 kat, 26 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Meskenin olduğu bina Bodrum +Zemin + 11 normal kat olmak üzere toplam 13 katlı betonarme yapıdır. Taşınmazın bulunduğu binanın giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede, tespit konusu daire içerisine girilmiş olduğundan konu mesken taşınmaz yerinde 6. Kat konumludur. Belediye onaylı mimari projesinde ve yerinde görüldüğü üzere rapor konusu mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo/Lv-wc, kiler, antre ve balkon bölümlüdür. Meskenin iç kısımlarında odalarda tabanlar Laminat parke, mutfak, hol, antre ve ıslak hacimlerde seramiktir, ıslak hacimler hariç tüm duvarlar su bazlı boya olup banyo, mutfak ve lv-wc, komple seramiktir, mutfakta da tezgah arası dekoratif fayanstır. Mutfakta suni granit tezgah ile dolaplar montelidir, banyoda lavabo ve duş kabini mevcuttur. Mesken girişi çelik doğrama kapı olup, mesken içerisindeki kapılar Amerikan panel doğramadır. Tüm pencereler pvc çift camdır. Meskende bireysel doğal gaz tesisatı mevcut olup kombi monteli vaziyettedir. Genel olarak iyi/orta denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada asansör mevcuttur. Yerinde ve onaylı mimari projesi üzerinden yapılan ölçümde konu meskenin yaklaşık 99,39 m² net kullanım alanlı olduğu görülmüştür. Söz konusu meskenin bulunduğu bina 15-18 yıllıktır, mevcut yapı durumu ve kondisyonu göz önüne alındığında yaklaşık %18 yapı yıpranma payı ön görülmüştür.

Adresi : Karataş, 103424 Nolu Cadde, 24 B C2-13 Blok, İç Kapı No:16 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 24.183,94 m2

Arsa Payı : 87/24240

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında Emsal: 2.50 Yençok: 15 Katlı Konut Yapı Adasına ve Trafo Alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.891.629,71 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.