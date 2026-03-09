T.C. GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2019/176 Esas 2025/126 Karar sayılı dosyasında;

1- Davacı Maliye Hazinesinin davalarının REDDİNE, 2-Davacılar Hatice Hoşgören, Mehmet Avcı mirasçıları, Ömer Yıldırım, İnayet Çınğı ve Recep Özdemir'in davalarının REDDİNE, 3-Dava konusu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Güllühüyük Mahallesi eski 10 yeni 117 ada 2 parsel, eski 12 yeni 117 ada 3 parsel, eski 13 yeni 117 ada 4 parsel, eski 14 yeni 117 ada 5 ve 121 ada 1 parsel, eski 15 yeni 119 ada 2 parsel, eski 16 yeni 121 ada 2 parsel, eski 17 yeni 119 ada 3 parsel, eski 18 yeni 121 ada 3 parsel, eski 19 yeni 121 ada 4 parsel, eski 20 yeni 121 ada 5 parsel, eski 154 yeni 118 ada 3 parsel, eski 202 yeni 140 ada 1 parsel, eski 203 yeni 140 ada 4 parsel, eski 204 yeni 140 ada 5 ve 141 ada 1 parsel, eski 213 yeni 140 ada 3, 141 ada 2 ve 147 ada 1 parsel, eski 214 yeni 140 ada 2 parsel, eski 215 yeni 147 ada 2 parsel, eski 216 yeni 147 ada 3 parsel, eski 217 yeni 147 ada 4 parsel, eski 218 yeni 147 ada 5 parsel, eski 223 yeni 147 ada 7 ve 148 ada 4 parsel, eski 224 yeni 147 ada 6 parsel, eski 225 yeni 147 ada 8 parsel, eski 227 yeni 147 ada 9 parsel, eski 229 yeni 148 ada 2 parsel, eski 233 yeni 148 ada 6 parsel, eski 234 yeni 148 ada 7 parsel, eski 250 yeni 149 ada 3 parsel, eski 251 yeni 149 ada 1 ve 150 ada 1 parsel, eski 252 yeni 149 ada 2 parsel, eski 253 yeni 150 ada 2 parsel, eski 254 yeni 150 ada 3 parsel, eski 255 yeni 150 ada 4 parsel, eski 260 yeni 150 ada 5 parsel, eski 262 yeni 150 ada 6 ve 154 ada 1 parseller, eski 280 yeni 154 ada 3 parsel, eski 284 yeni 154 ada 4 parsel, eski 285 yeni 154 ada 5 parsel, eski 286 yeni 154 ada 6 parsel, eski 287 yeni 154 ada 7 ve 158 ada 6 parsel ve eski 288 yeni 154 ada 8 parsel sayılı taşınmazların tapulama tutanaklarındaki tespit gibi tapuya kayıt ve tescillerine Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Güllühüyük Mahallesi eski 268 yeni 153 ada 16 ve 154 ada 2 parsel sayılı taşınmazların kadastro komisyon tutanağındaki tespit gibi tapuya kayıt ve tescillerine 4-Dava konusu olmayan ve kayalık vasfı ile Maliye Hazinesi adına tespiti itiraz edilmeden kesinleşen Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Güllühüyük Mahallesi 226 parsel sayılı taşınmaz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, İsmail ve Medine oğlu 1963 doğ. Mehmet Ali Özdemir, Mehmet ve Cemile kızı 1973 doğ. Dilek Hokka, Nahsen ve Sultan kızı, 1965 doğ. Güner Özdemir'in tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilememiştir. Karar ve temyiz başvuru dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.