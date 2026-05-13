T.C. GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2015/16 Esas 2026/21 Karar sayılı dosyasında;

1-Davacı ve asli müdahillerin davaların ayrı ayrı ve tümden esastan reddine 2-) a-) Dava konusu Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi 9 parsel sayılı taşınmazın (22-a kadastro güncelleme çalışmasıyla 39.090 m² ve 117 ada 2 parsel olmuş, sonrasında arazi toplulaştırması ile aynı mahalle 211 ada 1 parsel ve 212 ada 1 parsele dağıtılmıştır) tesis kadastro tutanağındaki vasıf ve yüz ölçümünde maliye hazinesi adına tespit gibi tapuya kayıt ve tesciline, b-) Dava konusu Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi 10 parsel sayılı taşınmazın (22-a kadastro güncelleme çalışmasıyla 82.672,02 m² ve 118 ada 1 parsel olmuş, sonrasında arazi toplulaştırması ile aynı mahalle 118 ada 2 parsel, 118 ada 3 parsel ve 118 ada 4 parsele dağıtılmıştır) tesis kadastro tutanağındaki vasıf ve yüz ölçümünde maliye hazinesi adına tespit gibi tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, Ziya ve Aşo oğlu 1979 doğ. Mahmut Kömüroğlu, Ayvaz ve Sati kızı 1950 doğ. Ayşe Çirkin, Hasan ve Zeliha kızı 1984 doğ. Zeynep Çirkin Köse, Ali Rıza ve Hatice kızı 1977 doğ. Ayşegül Toprak, Mehmet Sait ve Elife oğlu 1968 doğ. Bekir Kömüroğlu, vasisi İsmail Hakkı ve Ayşe kızı 1981 doğ. Firdevs Kömüroğlu, Ali Rıza ve Hatice oğlu, 1975 doğ. Ömer Faruk Kara, Haydar ve Esme kızı 1960 doğ. Rukiye Çirkin, Ahmet Fazlı ve Serpil oğlu, 1977 doğ. Fırat Kara'nın tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilememiştir. Karar ve temyiz başvuru dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.