T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile 30000 TL ADLİ PARA, 4100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ibrahım ve Fatıma 03/11/1979 doğumlu, RASHA IBRAHIM ABDELRADY AHMED adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.11.2026