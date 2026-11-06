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T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

07-11-2026 00.00
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T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2026/360 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mah

ADA NO : 0

PARSEL NO : 5555

MALİKİN ADI VE SOYADI : Tekcan Karakoç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/360 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.11.2026

#İlangovtr Basın no ILN02587879