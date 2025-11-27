T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

1-Sanık Giorgi Anchabadze hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 206/1 maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yüklü eylemi kanunda suç olarak tanımlanmayan sanığın 5271 sayılı CMK m.223/2-(a) maddesi uyarınca BERAATİNE;

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Valer ve İanina oğlu 1990 Gali doğumlu Sanık GIORGI ANCHABADZE'e dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 06/11/2025 tarih 2019/90 esas 2025/512 kararının Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık GIORGI ANCHABADZE 'e TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu, müdafisi tarafından verilen itiraz dilekçesini kabul edip etmediği hususunda beyanda bulunması aksi takdirde itiraz dilekçesinin içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağı hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.25.11.2025