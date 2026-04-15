T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2026 tarihli ilamı ile 7.500,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CK 231/5 maddesi geereğince sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Babanazar ve Rozibibi oğlu, 17/05/1970 doğumlu, KAMILJAN BATYROV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.14.04.2026