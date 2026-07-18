T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2026 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Sofi ve Kumriye oğlu, 10/01/1990 doğumlu, MESUT AKDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.16.07.2026