T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2024/1146 Esas
KARAR NO : 2025/571
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sabri ve Münevver oğlu, 04/12/2001 doğumlu, Malatya/Pütürge/Pazarcık nüfusuna kayıtlı ULUÇ LAMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 20.04.2026