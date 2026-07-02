T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sabri ve Münevver oğlu, 04/12/2001 doğumlu, Malatya/Pütürge/Pazarcık nüfusuna kayıtlı ULUÇ LAMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 20.04.2026