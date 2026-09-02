T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2025/438

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile 400 TL ADLİ PARA, 3 AY 10 GÜN ERTELİ HAPİS cezası ile cezalandırılan Charles ve Resty 25/05/1981 doğumlu, PATRIC NYENJE adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 06.08.2026