T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

18-03-2026 00.00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

 

DOSYA NO : 2025/231 Esas

KARAR NO : 2026/132

 

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı ile 30000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Şirn oğlu, 15/01/2003 doğumlu RAŞİD ŞEYH RAŞİD tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

 

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.16.03.2026

#İlangovtr Basın no ILN02426634