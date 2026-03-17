T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/231 Esas
KARAR NO : 2026/132
Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı ile 30000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Şirn oğlu, 15/01/2003 doğumlu RAŞİD ŞEYH RAŞİD tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.16.03.2026