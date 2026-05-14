T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kasten Yangın Çıkarma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı ile DÜŞME kararı verilen Ferudun ve Yadikar oğlu, 25/09/1975 doğumlu, BİLGİN KAYNAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.12.05.2026