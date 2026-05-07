T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MÜZEYYEN MERİÇ

Davacı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasının yapılan yargılaması sonucu,

Mahkememizin 14/03/2025 tarih ve 2022/727 Esas-2025/87 Karar sayılı ilamı ile;

"1-Dava konusu Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi 1452 ada 36 parsel sayılı taşınmazda Dereyolu sok. 7 kapı numaralı kapı numaralı binanın kamulaştırma bedelinin; davalı HASAN KURT için 23.347,08 TL, davalı ERCAN KURT için 23.347,08TL , davalı HAKAN KURT için 23.347,08TL, davalı ERKAN KURT için 23.347,08TL, davalı GÜLCAN KURT için 23.347,08TL, MÜZEYYEN MERİÇ için 2.864,60 olmak üzere toplam 119.600,00 TL olarak tayin ve tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedeline davanın açıldığı tarih olan18/11/2022 tarihinden sonraki 4. ayın bitiminden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, 2- Toplam 119.600,00 TL kamulaştırma bedelinin davalı HASAN KURT için 23.347,08 TL, davalı ERCAN KURT için 23.347,08TL , davalı HAKAN KURT için 23.347,08TL, davalı ERKAN KURT için 23.347,08TL, davalı GÜLCAN KURT için 23.347,08TL, MÜZEYYEN MERİÇ için 2.864,60 olmak üzere davalılara derhal ödenmesine, bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına,..." karar verildiği,

Davacı vekilince 04/06/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile; "...istinafa cevap dilekçemiz ile cevap yolu ile dosyanın istinaf edilmesine, davalıların usul ve esas bakımından yersiz istinaf sebeplerinin reddine, davamızın kabulü ile Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Dereyolu Sokak, 7 Kapı No’lu taşınmazın GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA AİDİYETİNE karar verilmesi talebimizin kabulü ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine..." karar verilmesini talep etmiş olup, mahkeme kararının ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin davalı Müzeyyen MERİÇ'e gazetede ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık kesin süresi içerisinde mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ve tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık kesin süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu MAHKEME KARARI ve DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 07/04/2026