Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 142/1e maddesi gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Tahsin ve Beyhan oğlu, 23/08/1992 doğumlu Aykut KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.12/11/2026