T.C. GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2026 tarihli ilamı ile TCK 191/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ayhan Hayri ve Ayşe oğlu 05/09/1994 doğumlu, ERDOĞAN NALÇAKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 05/03/2026