T.C. GAZİOSMANPAŞA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Basit yaralama suçundan GOP C. Başsavcılığı 2026/267 Esas 2026/211 iddianame numarası ile TCK'nun 86/2-1 mad. gereğince cezalandırılması talebi ile açılan dosya mahkememizin 2026/97 Esasına kaydı yapılmış ve BYU'ne göre yargılama yapmaya karar verilmiş; iddianame ve tensip zaptına göre CMK 251/2 mad. kapsamında 2 hafta içinde mahkememize ya da ikametinize en yakın Nöbetçi ASCM'ne yazılı beyanda bulunabileceğiniz, bu süre içine beyanda bulunmaz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz takdirde dosyadaki mevcut delillere güre yokluğunuzda karar verileceği ihtarı; sanık, Alişan ve Suna oğlu 04/05/2001 doğumlu Can BÜLBÜL ve müşteki Yüksel oğlu, 22/12/1996 doğumlu UMUT ADAK tüm aramalara rağmen bulunamadığından, tensip zaptı ve iddianame tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı TK'nun 28., 29. ve müteakip maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İddianame ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.04.2026