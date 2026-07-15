T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı VASFİYE ÖREN , Davalılar, ASİYE ÖZCAN, CEMİL BAYSAL,FATMA ERGİNTAŞ, FETHİ GÜLDÜREN, FETHİYE ÖREN, GÜLCAN GÜNER, İSMAİL KIR, KADRİ ÖZCAN, MUAZZEZ ERDOĞAN, MUKADDES ÖZDOĞAN, MÜNİFE ÖZDOĞAN, MÜŞERRE ÖZDOĞAN, MÜŞERREF ÖZDOĞAN GÖVDELİ, NEJDET ÖREN, RECAİ COKER, SABBEK PEKCAN, SABRİYE ÖREN, YAŞAR ÖREN'e tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmekle, mahkememiz dosyasından verilen 04/07/2024 tarihli kararı ile, "HMK'nın 150/5 maddesi gereğince 04/07/2024 tarihi itibariyle DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Dava konusu taşınmazlara konulan tedbirin karar kesinleştiğinde kaldırılmasına, karar kesinleştiğinde bu hususta Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,60 TL maktu karar ve ilam harcının davacı ve davacı mirasçıları Süleyman Asaf ÖREN, Elmas Gülsen İZLER, Muazzes KESKİN, Mehmet Yılmaz BAYSAL, Aynur KUZEY, Akif Kemal BAYSAL, Fatma CAN, Emine BAYSAL, Hamdiye BAYSAL, Başak BORA, Evren BORA, Hasan BORA, Ali Bahadır ONUK, İclal Fulya ONUK, Ahmet Galip ONUK'tan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına, İşbu dosyada yapılan ve suç üstü ödeneğinden karşıladığı anlaşılan 3.276,00 TL tebligat/posta ücreti ile 1.500,00 TL bilirkişi ücretinden ibaret toplam 4.776,00 TL yargılama giderinin davacı ve davacı mirasçıları Süleyman Asaf ÖREN, Elmas Gülsen İZLER, Muazzes KESKİN, Mehmet Yılmaz BAYSAL, Aynur KUZEY, Akif Kemal BAYSAL, Fatma CAN, Emine BAYSAL, Hamdiye BAYSAL, Başak BORA, Evren BORA, Hasan BORA, Ali Bahadır ONUK, İclal Fulya ONUK, Ahmet Galip ONUK'tan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına, Davalı Fikret ÖREN yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri gereğince 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı ve davacı mirasçıları Süleyman Asaf ÖREN, Elmas Gülsen İZLER, Muazzes KESKİN, Mehmet Yılmaz BAYSAL, Aynur KUZEY, Akif Kemal BAYSAL, Fatma CAN, Emine BAYSAL, Hamdiye BAYSAL, Başak BORA, Evren BORA, Hasan BORA, Ali Bahadır ONUK, İclal Fulya ONUK, Ahmet Galip ONUK'tan müştereken ve müteselsilen alınarak işbu davalıya verilmesine, dair, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere" karar verilmiş olup, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.