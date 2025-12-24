T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boyalık Mahallesi (Eski) 377 parsel taşınmazın satıldığını, taşınmazdaki Yakup kızı Ayşe hisseleri eksik ya da hatalı veraset ilamı ile intikal ettirilerek Nevzin Düzen'in zarara uğratıldığını, diğer mirasçı Nazım DÜZEN tarafından açılan Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/266 E., Sayılı ilamında intikal ettirilen mirasçılar arasında davacının yer almadığını, davacının miras payının ketmedilmiş olduğunu, dava konusu taşınmazın güncel değeri üzerinden hesaplanarak şimdilik 10.000,00 TL tazminatın davalılardan müşterek ve müselsilen tahsilini, hükmedilecek tazminata satış tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmasını talep edildiği,

Davalı Emre Öztürk(FAHRİ ve BELMA'dan olma, 03/07/1988 doğumlu)'ün yukarıda özeti bulunan dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunması, cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, HMK'nın 129/2. Maddesi yollaması ile 121 e devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elinde bulunan belgelerin aslını veya onaylı örneklerini mahkemeye vermesi, başka yerlerden getirtilecek belge dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgileri bildirmek zorunda olduğu hususu,

