T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mahallesi, İskele Caddesinde bulunan 51 ada, 9 parsel sayılı, 14,50 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 14/16 hissesinin maliki Mehmet oğlu Mustafa ile 2/16 hissesinin maliki Saliha'nın ve mirasçılarının hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek üzere İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/11/2013 tarih ve 2012/1382 Esas 2013/1447 Karar sayılı ilamıyla İstanbul Defterdarı kayyım tayin edilmiştir.

Dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mahallesi, İskele Caddesinde bulunan 51ada, 9 parsel sayılı, 14,50 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 14/16 hissesinin maliki Mehmet oğlu Mustafa ile 2/16 hissesinin maliki Saliha'nın gaipliklerine, dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mahallesi, İskele Caddesinde bulunan 51 ada, 9 parsel sayılı, 14,50 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda isimleri belirtilen dava konusu taşınmazın 14/16 hissesinin Mehmet oğlu Mustafa ile 2/16 hissesinin maliki Saliha'yı tanıyan ve bilen ve haberdar olanların ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememizin 2025/282 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, ayrıca gaipliğin hüküm için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesine intikal edeceği TMK m.588 ve TMK m.32/2-3 gereğince gaiplik ilanı olarak duyurulur.