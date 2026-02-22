T.C. GAZİPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2024/544 esas ve 2024/1163 karar sayılı dosyasının sanığı Halil Türer;( Ali ve Elif oğlu 10/02/1991 Erdemli doğumlu) Mahkememizin 31/10/2024 tarihli ilamı ile hakkında Sesil Yazılı veya Görüntülü bir İleti ile Hakaret suçundan 2 AY 24 GÜN ile Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan 2 AY 7 GÜN ile TCK'nın 53 ve 58. Maddeleri uygulanmasına kararı verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, gerekçeli karar tebliği yapılamayan; Halil Türer'e tebliğ imkansızılığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya Mahkememiz yargı çevresi dışında eşdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu İLANEN TEBLİĞ olunur.20/02/2026