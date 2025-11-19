T.C. GEBZE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 29/02/2024 tarih, 2022/95 Esas, 2024/269 Karar sayılı kararı ile bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan sanık Ömer Soyugütmüş hakkında AYRI AYRI 2 DEFA 3 YIL HAPİS VE 24.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanık tarafından 29/03/2024 tarihli dilekçesi ile mağdurların arkadaşı olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, beraatini talep ederek istinaf talebinde bulunduğu, mahkememiz dosyasında mağdur sıfatı bulunan Uganda uyruklu, Kıyarısııma Monck ve Mateeka Sıtanure'den olma, 14/12/1998 doğumlu, ROSSET TUKAHIIRWA'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli kararı ve istinaf dilekçesinin bugüne kadar tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1-) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 29. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2-) Hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz'e veya aynı dereceli bir başka mahkemeye sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13.11.2025