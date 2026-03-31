T.C. GEBZE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Gebze 14.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/1114 esas 2025/545 Karar sayılı ilamı ile sanık ABDULLAH EREN ÇİĞİL hakkında Dolandırıcılık suçundan Görevsizlik kararı verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.