T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/229 Esas sayılı dosyasında;

Davalı 207.....34 T.C. Kimlik numaralı Ergün Cebeci'nin yurt dışında bilinen adresine yapılan tebligatların iade edildiği ve başka bir adresinin tespit dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş olduğu ve bu davalı tarafça süresinde cevap dilekçesi sunulmadığından dilekçeler aşaması tamamlanmış olmakla ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesi gerekmiştir.

"HMK'nun 139.maddesi gereğince; Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususları İHTAR OLUNUR."

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 08/04/2026 günü saat 10:55'te yapılacak ön inceleme duruşmasını bildirir ön inceleme tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.