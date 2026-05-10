T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2026/147 Esas sayılı dosyasında davalılardan Ali AKÇİN'in bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından bozma tensip zaptı ve tahkikat duruşmasının duruşmasının ilanen tebliğ edilmesi gerekmiştir.

"Bu zarfta bozma tensip zaptı olup hmk'nın 147/2 maddesi gereğince tarafların geçerli bir özrü bulunmadan mahkememizde tahkikat duruşma gününde hazır bulunmadığı sürece duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılamanın ertelenmesi haline taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur."

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 23/09/2026 günü saat 10:20'de yapılacak tahkikat duruşmasını bildirir bozma tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.