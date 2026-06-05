T.C. GEBZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı VAHAP VAROL KARSLIOĞLU (T.C.:39517567676)'nun Mernis adresi bulunmadığı, başka bir adresinin tespit edilemediği, yurt dışında olduğu anlaşıldığından Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak aşağıda ayrıntısı verilen bilirkişi raporu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

ESAS NO : 2025/172 Esas

BİLİRKİŞİ RAPORU:

1- GÖREVLENDİRME

Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk

Dairesi'nin 25.12.2024 tarihli kaldırma kararı doğrultusunda; dava konusu taşınmaza ait kat irtifakının tesis edildiği tarihteki imar durumu ile taşınmazın güncel imar durumunun incelenmesi, bu iki durumun karşılaştırılması ve dosyada mevcut onaylı mimari projenin güncel imar planı koşullarına göre uygulanmasının mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla mahallinde keşif yapılmasına ve mimar ile inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından teknik rapor düzenlenmesine karar verilmiştir. Mahkemece verilen görev doğrultusunda tarafımızdan dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenmiş, dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde keşif yapılmış ve teknik değerlendirmeler sonucunda işbu bilirkişi raporu hazırlanmıştır.

KEŞİF

mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu taşınmazın bulunduğu mahalde keşif yapılmış olup keşif sırasında;

dosya kapsamındaki mimari proje ve ruhsat belgeleri incelenmiş, taşınmazın mevcut fiziki durumu yerinde gözlemlenmiş, taşınmaz üzerinde kat irtifakına esas projeye göre herhangi bir yapılaşma bulunup bulunmadığı değerlendirilmiştir. Keşif sırasında yapılan incelemelerde; dava konusu taşınmaz üzerinde kat irtifakına esas projeye göre başlatılmış herhangi bir inşai

faaliyetin bulunmadığı, arsa üzerinde yeni projeye ilişkin herhangi bir temel imalatının olmadığı, parsel üzerinde yalnızca geçmiş dönemden kalma yaklaşık iki katlı bir yapı bulunduğu, söz konusu yapının kat irtifakına esas mimari proje kapsamında yapılmış bir yapı olmadığı tespit edilmiştir.

TAŞINMAZA İLİŞKİN TESPİTLER

dava konusu taşınmazın;

Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer aldığı, eski kayıtlarda 825 ada 2 parsel olarak bulunduğu, yapılan imar uygulaması sonucunda 825 ada 5 parsel numarasını aldığı anlaşılmıştır.

Dosya kapsamındaki belgelerden, taşınmaz üzerinde kat irtifakının kurulmasına esas olmak üzere 06.12.1995 tarihli yapı ruhsatına dayalı mimari proje bulunduğu anlaşılmıştır.

Mahallinde yapılan keşif incelemesinde;

Taşınmaz üzerinde kat irtifakına esas projeye göre başlatılmış herhangi bir inşai faaliyetin bulunmadığı, Arsa üzerinde yeni projeye ait herhangi bir temel veya yapı imalatının bulunmadığı, Parsel üzerinde yalnızca geçmiş dönemden kalma yaklaşık iki katlı bir yapı bulunduğu, ancak bu yapının kat irtifakına esas mimari projeye ait olmadığı, Kat irtifakına konu projeye göre herhangi bir yapılaşmanın gerçekleştirilmediği, Kat irtifakına esas mimari projenin konut kullanımına yönelik olarak hazırlandığı

tespit edilmiştir.

Bu durum, kat irtifakının tesis edilmesinden sonra uzun yıllar boyunca kat irtifakına esas projeye göre herhangi bir inşai faaliyetin gerçekleştirilmediğini göstermektedir.

İMAR DURUMU İNCELEMESİ

Kat İrtifakının Tesis Edildiği Tarihteki Durum

Dosya kapsamındaki mimari proje ve ruhsat belgelerinin incelenmesinde; Kat irtifakına esas projenin konut kullanımı amacıyla hazırlanmış mimari proje olduğu, Yapı ruhsatının 06.12.1995 tarihli olduğu, Kat irtifakının bu projeye dayanılarak tesis edildiği

anlaşılmıştır.

Dolayısıyla kat irtifakının tesis edildiği tarihte taşınmazın konut kullanımına yönelik yapılaşma amacıyla projelendirildiği değerlendirilmiştir.

Güncel İmar Durumu

Çayırova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün mahkemeye göndermiş olduğu yazı ve İmar planı kayıtlarının incelenmesinde; Taşınmazın yapılan imar uygulaması sonucunda 825 ada 5 parsel numarasını aldığı, 13.02.2020 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldığı, Parselin “Ticaret Alanı” lejantında bulunduğu, Yapılaşma koşullarının; Emsal (E) : 1.50 Hmax : 5 Kat Minimum ifraz : 1000 m² olduğu anlaşılmıştır.



Plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda Çayırova Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmiştir.

İMAR DURUMU KARŞILAŞTIRMASI

İnceleme Kriteri Kat İrtifakı Tesis Tarihi Güncel Durum Kullanım Kararı Kullanım Kararı Konut Ticaret Alanı Emsal bilinmemekle birlikte konut yapılaşması E=1.50 Kat Adedi Projede konut yapısı öngörülmüş Hmax = 5 kat Yapı Fonksiyonu Konut Ticari yapı

Bu değerlendirme sonucunda taşınmazın imar fonksiyonunun değiştiği anlaşılmıştır.

ONAYLI MİMRİ PROJENİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Dosyada bulunan mimari projenin konut kullanımı amacıyla hazırlanmış bir proje olduğu anlaşılmıştır. Ancak taşınmazın güncel imar planında ticaret alanı lejantında kalması nedeniyle; Kat irtifakına esas alınan konut projesinin mevcut haliyle uygulanması teknik olarak mümkün değildir.



Ayrıca yapı ruhsatının düzenlenme tarihi olan 1995 yılından itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca taşınmaz üzerinde projeye uygun bir yapılaşmanın gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle mevcut projenin hem; güncel imar planı kararları, hem de aradan geçen uzun süre dikkate alındığında doğrudan uygulanabilir nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.



Bununla birlikte; Taşınmazın güncel imar planında yapılaşmaya kapalı bir alan olmadığı, ticaret alanı kullanımında yapı yapılmasının mümkün olduğu, ancak bunun mevcut eski konut projesine göre değil güncel imar planı ve yürürlükteki mevzuata uygun yeni bir mimari proje hazırlanması ve yeniden ruhsatlandırma süreci ile mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır.

BOZMA İLAMINA İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin kaldırma kararında; dava konusu taşınmaza ait kat irtifakının tesis edildiği tarihteki imar durumu ile güncel imar durumunun karşılaştırılması ve buna göre dosyada mevcut onaylı mimari projenin uygulanmasının mümkün olup olmadığının teknik olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan incelemede; Kat irtifakına esas olan mimari projenin konut kullanımına yönelik hazırlandığı, Güncel imar planı kararlarına göre dava konusu taşınmazın ticaret alanı lejantında kaldığı, Kat irtifakının tesis edildiği tarihte esas alınan proje ile güncel imar planı kararlarının fonksiyon bakımından farklılık gösterdiği, tespit edilmiştir.

Bu nedenle kat irtifakına esas alınan konut projesinin güncel imar planı kararları doğrultusunda mevcut haliyle uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

İMAR KOŞULLARININ TEKNİK KARŞILAŞTIRMASI

Dava konusu taşınmazının kat irtifakının tesis edildiği tarihteki imar koşulları ile güncel imar planı hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

İnceleme Kriteri Kat İrtifakı Tesis Tarihi Güncel İmar Durumu Kullanım Kararı Konut Ticaret Alanı Emsal Konut yapılaşması E=1.50 Kat Yüksekliği Projeye göre konut Hmax=5 kat Plan Türü Eski plan 1/1000 Uygulama İmar Planı

Bu karşılaştırma sonucunda;

Parselin imar fonksiyonunun değiştiği, Kat irtifakına esas mimari projenin konut kullanımı amacıyla hazırlandığı, Güncel imar planında ise ticaret kullanımı öngörüldüğü, tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut mimari projenin imar planı kararları bakımından aynen uygulanabilir olmadığı kanaatine varılmıştır.

KAT İRTİFAKININ TESİS AMACININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca; kat irtifakının amacı, arsa üzerinde plan ve projeye uygun şekilde yapı inşa edilerek kat mülkiyetine geçilmesini sağlamaktır.

Dosya kapsamında yapılan incelemede; Kat irtifakına esas yapı ruhsatının 06.12.1995 tarihli olduğu, Aradan geçen yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde projeye uygun herhangi bir yapılaşmanın gerçekleştirilmediği, Taşınmaz üzerinde kat irtifakına esas projeye göre başlatılmış herhangi bir temel veya yapı imalatının bulunmadığı, tespit edilmiştir. Bu durum, kat irtifakının kurulma amacının gerçekleşmediğini göstermektedir.

YAPILAŞMA İMKANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Taşınmazın güncel imar planında ticaret alanı lejantında kaldığı anlaşılmıştır. Bu durum taşınmazın yapılaşmaya kapalı olduğunu göstermemektedir. Ancak mevcut kat irtifakına esas mimari projenin konut kullanımı amacıyla hazırlanmış olması ve güncel imar planında ticaret kullanımının öngörülmesi nedeniyle mevcut projenin aynen uygulanması mümkün değildir.

Bu nedenle taşınmaz üzerinde yapı yapılabilmesi; güncel imar planı kararlarına uygun yeni bir mimari proje hazırlanması, ilgili idareden yeni yapı ruhsatı alınması,suretiyle mümkün olabilecektir.

SONUÇ VE KANAAT

Kat irtifakına esas mimari projenin konut kullanımına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın güncel imar planında ticaret alanı lejantında kaldığı tespit edilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projenin mevcut imar planı kararları doğrultusunda aynen uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Kat irtifakının tesis edildiği tarihten itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca projeye uygun herhangi bir inşai faaliyete başlanmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kat irtifakının kurulma amacının fiilen gerçekleşmediği değerlendirilmiştir. Taşınmazın imar planında yapılaşmaya kapalı olmadığı, ancak mevcut proje ile değil güncel imar planı kararlarına uygun yeni bir proje hazırlanması suretiyle yapı yapılmasının mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır.