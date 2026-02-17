T.C. GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Gebze Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Soruşturma Bürosunın 05/07/2021 tarih ve 2021/5464 esas sayılı iddianamesi ile sanık Mustafa ZERKA hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan açılan kamu davasının Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzii edildiği, Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31/10/2023 tarih ve 2021/392 Esas, 2023/449 Kararı ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar verildiği, ilgili kararın 29/01/2024 tarihinde kesinleştiği, Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masasının 06/06/2024 tarih ve 2024/318 CBS denetimli serbestlik dosyası yazısı ile sanığın hükümlülüklerini ihlal ettiğinden bahisle bildirimde bulunulduğu, Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/619 Esas sayılı dosyası ile yeniden yargılama aşamasına geçildiği, sanığın ihlal sebebine ilişkin savunmasının alınması hususunda İl Göç İdaresi tarafından bildirilen Güzeller Mahallesi 928 Sokak No: 3/1 Gebze/KOCAELİ adresine tebligat düzenlendiği ancak çıkartılan tüm tebligatlara rağmen duruşma gün ve saatinin tebliği yapılamadığından;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28'nci, - 29'ncu ve maddeleri devamı maddeleri gereğince sanık Mustafa ZERKA hakkındaki Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/619 Esas sayılı dosyasının duruşması 30/04/2026 günü saat: 09:40'da yapılacağı, CMK'nın 195. Maddesine göre tebliğe rağmen yapılacak duruşmaya sanık Mustafa ZERKA'nın gelmemesi halinde, sanığın yokluğunda karar verileceği İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR. 06/01/2026