DAHİLİ DAVALILAR:

1-Cenk TEKİN-(TCKN:12124118370)

One Orchard Cond. Tover, Unit 18H, Eastwood City, Cyberpark, Bagumbayan, Libis,

Quezon City Manila 1100 9950 FİLİPİNLER CUMHURİYETİ

2-Harry Vahit OVEN-(TCKN:20699220886)

1330 Braewood Ave. Lıttleton, 80129 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Davacı İbrahim Zengin vekili tarafından mahkememize açılan "tapu iptali ve tescil" talepli davaya ilişkin olarak;

Yukarıda adı geçen şahısların adreslerine çıkarılan yurt dışı tebligatlar bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden yurt içinde ve yurt dışında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asıllarını veya düzenlenmiş örneklerini dilekçenize eklemeniz gerektiği, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermenizin zorunlu olduğu hususlarının ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun ihtarı ile dava, dahili davalı ve beyan dilekçeleri, gerekçeli karar, BAM kaldırma kararı ve kaldırma tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17.11.2026