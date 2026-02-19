T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : ERHAN HAKKI OĞUZ - T.C. Kimlik No: 37450354810, Orhan ve Güler'den olma, 23.03.1959 İstanbul doğumlu. Bilinen en son yurt dışı adresi: Zublın D6 47 Scotts Road 17-02 Sıngapore Avustralya

DAVALI : STEPHNİE TÜLİN TOĞRUL - T.C. Kimlik No: 22708444382, Hamit Yılmaz ve Wandalee kızı, 22.03.1967 Tifin - (USA) doğumlu.

DAVALI : TODD AHMET TOĞRUL - T.C. Kimlik No: 22705444446, Hamit Yılmaz ve Wandalee oğlu, 25.07.1969 Tiffin - (USA) doğumlu.

Davacı MUHAMMED YAŞAR tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2026 günü saat: 11:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca belirlenen tarihe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.