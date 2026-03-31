T.C. GEBZE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Alacak (kurum zararı nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 11/06/2025, 07/07/2025 ve 21/08/2025 tarihlerinde dava dilekçesinin, tensip tutanağının ve ihtiyati haciz talebinin reddine dair ara kararın yurt içi adreslerine tebliğe çıkarıldığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin, ara karar evrakının ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmekle; davacının dava dilekçesinde, Kocaeli ili Gebze İlçesi Kadıllı Mahallesi 210 ada 5 parsel (evveliyatı 223 parsel ) ve aynı yer 204 ada 77 parsel (evveliyatı 248 parsel) taşınmazların ilk kayıt maliki olan Ali oğlu Şakir ve Ali oğlu Hacı Mustafa'nın mirasçı bırakmaksızın ölmesi sebebiyle TMK 501 uyarınca Hazinenin son mirasçı olduğu, davalıların yolsuz tescil ile bu taşınmazların maliki sıfatıyla hareket ederek Hazine aleyhine sebepsiz zenginleştikleri gerekçesiyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her iki parsel yönünden şimdilik 290.000,00 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak taraflarına ödenmesi talebinde bulundukları anlaşılmış olup dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde göstereceğiz ve elinizde bulunan belgelerin asıllarını veya davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini dilekçenize eklemeniz gerektiği, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermenizin zorunlu olduğu hususu ile tensip tutanağı ara kararlarında belirtilen hususlar ile ihtiyati haciz talebinin reddine dair ara karar, ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun ihtarı ile dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ihtiyati haciz talebinin reddine dair ara karar tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 06/03/2026