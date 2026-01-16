T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : DEMİRTEPE KÖYÜ 390 ADA 4 PARSEL

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Demirtepe Köyü 390 Ada 4 Parsel, Sülüklü mevkiinde bulunan "Tarla" nitelikli 12.300,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı durumda olduğu, üzerinde 06/02/2007 Tar. Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı Ve Aynı Hak Tesis Edilemez beyanı, 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır beyanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı beyanı, TEK Gen. Müd. Lehine enerji nakil hattı tesisi nedeni ile 1300 m2 parsel üzerinde daimi irtifak hakkı bulunduğu beyanı ve Parsel Gelibolu Demirtepe Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Demirtepe Köyü 390 ada 4 parsel noda kayıtlı taşınmazın; Gelibolu Belediyesi mücacir alanı dışında kalmaktadır. Demirtepe Köyü Köy Meskun Alanı ve Civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz Bolayır-Demirtepe-Koruköy Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : BOLAYIR KÖYÜ 373 ADA 16 PARSEL

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü 373 Ada 16 Parsel, Eren Çeşme mevkiinde konumlu bulunan "Tarla" nitelikli 18.900,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı olduğu, üzerinde 06/02/2007 Tar. Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı Ve Aynı Hak Tesis Edilemez beyanı, 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır beyanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı beyanı ve Parsel Gelibolu Demirtepe Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz beyanlarının bulunduğu, ana taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" olarak tescilli olup taşınmazın güneydoğu yönünden kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer yönlerden ise komşu parseller ile cepheli olduğu, keşif esnasında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığı, ayçiçeği ekili durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için Kuru Tarım Arazisi (KTA) niteliğinde olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı gibi muhdesat bulunmadığı görülmüştür.

İmar Durumu :Bolayır Köyü 373 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın; Bolayır Köyü Köy Meskun Alanı ve Civarı sınırları dışında kalmakta olup, 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz Bolayır-Demirtepe-Koruköy Doğal Sit Alanı & Sürdürelebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 7.560.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:32

14/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.