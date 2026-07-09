T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, DEMİRTEPE Mahalle/Köy, 326 Ada, 35 Parsel, Ana taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" olarak tescilli olup, kuzey yönden kadastral yola cephelidir. Parsel belirgin olarak dikdörtgene benzer şekildedir. Taşınmaz civarında içerisinde mesken olan parseller ve tarım arazileri ile çevrilidir. Taşınmaz, tarım arazisi olarak kullanıldığı ve keşif esnasında hububat ekili durumda olduğu görüldü. Parsel, killi-tınlı toprak yapısına sahip, tarımsal üretime uygun, tarımsal mekanizasyon faaliyetlerine nispeten uygun, toprak yapısı derin(50 cm üzeri) ve iyi profilli % 3-5 derecede yer yer değişen oranlarda eğimli, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için Kuru Tarım Arazisi (KTA) niteliğindedir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı gibi muhdesat üzerinde bulunmamaktadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Demirtepe Gelibolu / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 10.000 m2

İmar Durumu: Taşınmaz, Gelibolu Belediyesi sorumluluk alanında sınırları içinde, tarla vasfında olduğu, Bolayır-Demirtepe-Koruköy Doğal Sit Alanı & Sürdürelebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı İçerisinde Kalmakta Olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz, Demirtepe Köyü yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, 1/100000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın imar durumunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Demirtepe Köyü Köpek Büveti mevkii 326 Ada 35 Parsel, 10.000,00 m2 yüzölçümlü ve "Tarla" vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın tapu kaydında, Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere Satılamayacağı, Sınırlı Ve Aynı Hak Tesis Edilemeyeceği Beyanı, Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanında Kaldığı beyanı, DSİ Tarafından, 5403/5578 S.Y. Gereğince Arazi Toplulaştırması Kapsamındadır beyanı, Gelibolu Demirtepe Ovası Koruma Alanı İçerisindedir beyanları.100000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın imar durumunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.