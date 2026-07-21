T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, BOLAYIR Mahalle/Köy, 202 Ada, 78 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz tapu sicilinde "Arsa" olarak tescilli olup,Taşınmaz kadastral yola cephesi olmadığı diğer yönlerden komşu parsele cephelidir. Parsel kareye yakın bir şekle sahip olup ve topografik olarak eğimsiz bir yapıdadır. Taşınmaz civarında ve site içerisinde üst yapı kilit parke taşı döşeli olup iyi kullanılabilir durumdadır. Kamu tarafından sağlanan tüm hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Genel itibariyle yakın çevresinde yazlık tatil siteleri ve dubleks villalar ile boş tarım arazileri ve arsalar bulunmaktadır.

Adresi : Çanakkale Gelibolu Bolayır Gelibolu / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 7.050,37 m2

Arsa Payı : 1/40

İmar Durumu: Satışa konu taşınmaz, Gelibolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde Bolayır Köyü 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde kısmen "Yeşil Alan" kısmen de "Günübirlik Tesis Alanı " gösteriminde kaldığı, Ayrıca taşınmazın tapu kaydında 3402 sayılı kanunun 22a maddesi uyarınca yenileme/güncelleme işlemine tabi olduğu, Ayrıca kısmen 3261 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kaldığı tespit edildiği, Ayrıca taşınmazın ilgi plana esas imar uygulamaları henüz tamamlanmamıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü 202 Ada 78 Parsel, Kiremitlik mevkiinde, 7.050,37 m2 yüzölçümlü ve "Arsa" vasfında olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı beyanı bulunmaktadır.

Diğer : 476,89 m2'lik kısmı kıyı kenar çizgisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:51

14/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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