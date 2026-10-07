T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Defterdarlığı Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-Satışı yapılacak gayrimenkul adresi: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Bilici Sokak üzerinde 1412 ada, 49 parsel arsa Sarıyer/İSTANBUL

2- Gayrimenkul'ün Tapu Kaydı: İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mah. F22d01c4b Pafta, 1412 Ada, 49 Parselde 23.008,85m² yüzölçümlü, (Hisse ID 416112990), (Zemin ID 26668244), (415026563 / 6902655000 Arsa paylı 1.383,42m² Hisseli) arsa nitelikli taşınmazdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkul arsa vasıflı olup, taşınmazın (415026563/6902655000) hissesine isabet eden bedeli 35.000.000,00-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) %10 KDV hariç değer biçilmiştir.

4-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden %7,5 nispetinde 2.625.000,00-TL (İkimilyonaltıyüzyirmibeşbinTürkLirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak; "Para, Banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahsil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller (Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilerek'' kabul edilecektir.

5- Hangi masrafların alıcıya ait olduğu; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 10), Damga Vergisi (Binde 5.69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan 26.250.000,00-TL'yi (YirmialtımilyonikiyüzellibinTürkLirası) tutarını bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelinin derhal veya mühlet verilerse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amma Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8- Gayrimenkulün birinci artırması 05.11.2026 (Perşembe) tarihinde saat 11.30'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL) yapılacaktır.

9-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

10-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 10.30'a kadar komisyonun toplandığı Vergi Dairesi veznesine yatırılır. (Alacaklı Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'ya kadar Kozyatağı Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11-Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte 12.11.2026 (Perşembe) tarihinde saat 11.30'da tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

13-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0216 6550682 telefon numarasından Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Bölümünden bilgi edinilebilir.