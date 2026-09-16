T.C. GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından davalı BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi/köyü 152 ada 4 parselde malik olarak görünen ve gaiplik kararı verilmesi istenilen Mehmet oğlu Hasan'ın mirasçılarının sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediği, mütegayyip oldukları belirtilerek 10 yıl boyunca kayyım yoluyla idare edildiği, 10 yıllık kayyım ile idare süresinin dolduğu, taşınmaz maliki olan Mehmet oğlu Hasan'ın mirasçılarının gaipliğine ve mirasın devletine intikaline ilişkin talep olduğu, kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/198 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile mirasın devlete geçeceği ihtaren ve adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İşbu yazının ALTI AY süre ile ilanda kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur.

GAİPLER: Mehmet oğlu ölü Hasan mirasçıları

10/09/2026