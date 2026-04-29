T.C. GEREDE SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
24.03.2026
Sayı : 2025/1271 Esas
konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Bolu İli, Gerede İlçesi, Hacılar köyü Cilt No: 68 Hane No: 24 Birey Sıra No: 10'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe den olma 09.03.1947 Gerede doğumlu 33838110108 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Erbaş'ın 1978 yılından buyana kayıp olması, tüm aramalara rağmen bulunamaması ve yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, Mehmet Erbaş'ın yaşayıp yaşamadığına dair, hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri, yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi gerektiği aksi takdirde Mehmet Erbaş'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 33838110108
ADI SOYADI : MEHMET ERBAŞ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 09.03.1947
DOĞUM YERİ : GEREDE
İKAMETGAH ADRESİ : HACILAR KÖYÜ GEREDE/BOLU