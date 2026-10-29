T.C. GEREDE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Hamzabey mah./köyü, 73 cilt, 5 hane, 28 bsn'de nüfusa kayıtlı, 08/12/2016 tarihinde vefat eden müteveffa 21829527578 T.C. kimlik numaralı müteveffa Seydi Şanlı'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. TMK'nın 620., 621. ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 26/10/2026