T.C. GERZE (SİNOP) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dahili davalı RÜÇHAN KURUBAŞ-59725352840;

Sinop ili Gerze ilçesi Atatürk mahallesi 289/1 ve 289/2 ada/ parselde bulunan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemiyle mahkememizde ortaklığın giderilmesi davası açılmış, taşınmaz maliği müteveffa İsmail Kurubaş mirasçısı olarak davaya dahliniz sağlanmıştır.

Güncel Mernis adresiniz olmadığından ve yapılan adres araştırmaları neticesinde tespit edilen adreslere çıkarılan tebligatların tebliğ edilemediği anlaşıldığından ve başkaca yapılan adres araştırmalarından netice alınamaması sebepleriyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen davaya ilişkin bir sonraki celse duruşması 23/10/2026 günü saat 11:15'te yapılacak olup, HMK 122/1 maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129 maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvaffaktınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilanen tebliğ olunur. 01/07/2026