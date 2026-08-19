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T.C. GEVAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

20-08-2026 00.00
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T.C. GEVAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda kerpiç 2 ev ve bahçe vasfındadır. Arsa 2.312,18 m2 dir. Kerpiç ev 135,00 m2 ayrıca 40 m2 müştemilat vardır.

Adresi : Selimiye Mahallesi, Gevaş Van Gevaş / VAN

Yüzölçümü : 2.312,18 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Taşınmaz Ayrık Nizam (ön bahçeden 5 metre yan ve arka bahçeden 3 metre çekmeli ) Konut Alanı 2 Kat şeklinde planlanmıştır.

Kıymeti : 12.034.587,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:05

 

13/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02532610