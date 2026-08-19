T.C. GEVAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GEVAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda kerpiç 2 ev ve bahçe vasfındadır. Arsa 2.312,18 m2 dir. Kerpiç ev 135,00 m2 ayrıca 40 m2 müştemilat vardır.
Adresi : Selimiye Mahallesi, Gevaş Van Gevaş / VAN
Yüzölçümü : 2.312,18 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Taşınmaz Ayrık Nizam (ön bahçeden 5 metre yan ve arka bahçeden 3 metre çekmeli ) Konut Alanı 2 Kat şeklinde planlanmıştır.
Kıymeti : 12.034.587,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:05
13/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.