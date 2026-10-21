T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalılar :

1- FATMA BAŞESKİ- Merkez Uzgur Köyü Merkez/ GİRESUN

2- NACİ GÜRSOY- Merkez Uzgur Köyü Merkez/ GİRESUN

3- EMRE KAYA- 267827...74 Güzeloba Mahallesi 2129 Sk. No:13/2 Muratpaşa/ANTALYA



Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan geçit hakkı kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 19/04/2022 tarihli karar ileDAVANINKABULÜ ile, Giresun ili Merkez ilçe Uzgur Köyünde bulunan 116 ada 93 parsel sayılı taşınmazın kadastro paftasındaki ortaya çıkan 554,21 m2 yüzölçümlü kısmına ilişkin davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adını tesciline, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde TrabzonBölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Verilenkarar yukarıda yazılı davalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.