T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MURAT OBUZ / 487180....4 /

Bilinen son adres:Cumhuriyet Mah.Yanıkkuyu Sk No:1 Kat:1 Milas/ MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/04/2026 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, iki hafta içinde HMK'nun 129.maddesi hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtar olunur. ( HMK 122/1, 128, 129) Dava dilekçesi ve duruşma gün ve saati tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/11/2025