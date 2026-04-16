T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
09.04.2026
Sayı : 2025/849 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
ZEYNEP ATEŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememizin 2025/849 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.. 09.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 43891203808
ADI SOYADI : TEVFİK -
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1880
DOĞUM YERİ : DARI
İKAMETGAH ADRESİ :