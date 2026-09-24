T.C. GİRESUN 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan; Enver ve Aynur kızı, 14/01/1988 Gürpınar doğumlu Fatma BİLMEZ; Mahkememizin 2023/270 Esas sayılı dava dosyası ile görülen yargılamada, sanık olarak sorgu ve savunmanızın tespit edilmediği ve bu amaçla hakkınızda düzenlenen zorla getirme emri ve yakalama emirlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır. İş bu ilanın konutunuzun kapısına asılmasından itibaren on beş gün içinde mahkememize müracaat etmediğiniz takdirde hakkınızda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247/2-b maddesi uyarınca kaçak olduğunuza karar verileceği bununla birlikte kaçak olduğunuza karar verilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 248'inci maddesinde belirtilen;

1. Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanması,

2. Tedbirlerine hükmedilebileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur."