T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl. Giresun, Merkez, Kale Mah., 216 ada 153 parsel; Bahçeli kargir ev vasfındadır. Taşınmaz parsel üzerine yığma olarak yapılmış zemin kat ve 1 adet normal kat olarak yapılmış zemin katı ve normal katı mesken olarak kullanılan iki katlı dubleks mesken olan yapı vardır. Yapı müstakil konut şeklinde yapılmıştır. Zemin kattan giriş yapılarak normal kata çıkılmaktadır.

Yüzölçümü : 332,49 m2 İmar Durumu: Koruma Amaçlı İmar Planında "Riskli Alan" ilan edilen ve revizyonunda riskli alan olarak belirlenen alanda bitişik nizam 3 kat konut alanı ve imar yolunda kalmaktadır. Kıymeti: 4.008.983,20 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/03/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.